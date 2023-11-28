На тлі чуток про розлучення: Потап засвітився у Маямі з Настею Каменських

У мережі знову поширилися чутки про розлучення Насті Каменських та Потапа. Репер начебто відповів на плітки відео, де показався разом зі співачкою.

Настя Каменських дала зрозуміти, що продовжує працювати на латиноамериканську аудиторію. Вона відвідує іноземні телеканали та дає інтерв'ю про свою нову пісню іспанською мовою Tu y Yo.

До слова Стала рудою: Настя Каменських здивувала фанів зміненим іміджем у кліпі на новий іспанський трек

Потап показав відео з Каменських

Виявилося, що Потап супроводжує Настю Каменських у її робочих поїздках. У мережі він виклав відео з Маямі, куди співачка приїхала взяти участь у програмі американського телеканалу Univision. Репер за лаштунками підтримує дружину.

Розповіла про нову пісню, новий етап моєї творчості іспанською і, звичайно, про Україну і все, що в нас відбувається. Дякую за гостинність і підтримку, була рада стати частиною цього чудового шоу,

– коментувала поїздку артистка.

Настя Каменських з Потапом у Маямі: відео

Чому поширилися чутки про розлучення

Вже не перший тиждень мережа пліткує про розлучення зіркової пари. Ці чутки днями підігрів радіоведучий Артур Адамов в ефірі радіо "Люкс ФМ". Він заявив, що Настя Каменських та Потап вже розлучилися, і залишилося небагато часу до того, що вони публічно оголосять про це.

Перед цим про розлучення пліткував блогер Богдан Беспалов. За його словами, репер вкотре зрадив дружину.

Репер та співачка неодноразово спростовували ймовірний розрив раніше: "Кожен зайнятий своїми справами і намагається бути максимально корисним там, де він може це зробити. По-друге, зараз моє особисте життя багато в чому знаходиться за межами соціальних мереж", – казав Потап.