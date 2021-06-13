Потап показав розкішні діамантові сережки та зізнався, скільки вони коштують

Український репер та продюсер Потап на 40-річчя отримав у подарунок вишукані діамантові сережки. Чоловік зізнався, що вартість таких прикрас дорівнює вартості автомобіля.

8 травня Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) відсвяткував день народження. Артист організував вечірку, на яку запросив найближчих друзів. Продюсер поділився, не влаштовував гучного свята, оскільки так попросили батьки.

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Діамантові сережки Потапа

Олексій похизувався розкішними діамантовими прикрасами. Зізнався, що сам би собі такі ніколи не придбав, оскільки це задорого навіть для нього.

Це сережки з чорними діамантами. Коштують як автомобіль. Їх подарувала не дружина. Від Насті ж отримав діамантові сережки з білими камінцями. Сам собі ніколи б таких не купив. Я взагалі не марнотрат. Мені не треба золотих годинників тощо. Хоча можу такі речі купити,

– розповів Потап.

Також чоловік поділився, що серед подарунків була персональна терапія медитації з тренером, який приїде додому та проведе сеанс для подружжя. Олексій захоплюється мистецтвом і колекціонує картини. Тому після для народження його колекція поповнилася новими екземплярами.

Потап про подарунки на день народження: дивіться відео онлайн