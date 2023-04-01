Потап вперше відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменських

Українськими ЗМІ розлетілися чутки, що Потап і Настя Каменських розлучаються, бо він нібито зрадив її з "людиною зі спільного кола". Про це з особистих джерел довідався блогер Богдан Беспалов. Репер лаконічно назвав плітки фейком.

З публічною заявою Потап не виступив, але прокоментував чутки в особистій переписці з блогером Ростиславом Калацинський. Скрін з відповіддю репера той показав на своєму ютуб-каналі.

Читайте також Настя Каменських пояснила, чому не залишилася жити в Європі під час війни: "Усе банально"

Реакція Потапа на чутки про розлучення з Каменських

"З'явилася інфа про ваше розлучення з Настею. Багато ЗМІ підхопили. Чи можна довіряти, чи це вкид? Хотілося б підтвердження чи спростування", – запитав Ростислав Калацинський.

Ні, це фейк,

– коротко відписав Потап.

Потап відповів на чутки про розлучення / Скриншот з відео

У коментарях подейкують, що Потап і Настя Каменських самі розпустили чутки про розлучення, а дехто взагалі назвав їхній шлюб штучним:

"Штучні люди зі штучним життям, зі штучними емоціями, зі штучними відчуттями";

"Що багаті, безтурботні роблять? Женяться, розлучаються, просто бавляться. А загалом це особисте життя пари, де нам робити нічого";

"Привернути увагу до своєї пари можна такими фейками. Вже набридла ця тема про них. Усе ніяк не розлучаться. Вже скільки мусолено було про них".

Однак чимало юзерів написали, що їм байдуже на те, розлучаються артисти чи ні, адже під час повномасштабної війни є куди важливіші новини:

"Найгарячіша тема. Найголовніше, що цікавить українців. Самому не гидко";

"Мені здається, зараз не той час для обговорення цієї інформації. Слава захисникам України";

"Від жиру бісяться. Нам все одно".

Нагадаємо, чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських не вщухають з серпня 2022 року, коли співачка повернулася в Україну без нього. Відтоді вони не з'являлися разом на людях, але обмінювалися зворушливими постами в інстаграмі. Однак днями довкола продюсера спалахнув ще один скандал – експідопічна GIP C звинуватила його в домаганнях.

За словами співачки, справжнє ім'я якої Катерина Горбань, Потап ніби пропонував їй непристойні речі в обмін на успішну музичну кар'єру, бо "щось чесалося в штанях". GIP C звинуватили в хайпі, але вона відповіла, що до інтиму продюсер схиляв й інших артисток. Щоправда, імен їхніх не назвала.