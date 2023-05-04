Потап ніжно привітав Настю Каменських з днем народження: як вона відреагувала

Репер Потап вчергове розвіяв чутки про розлучення. Він зворушливо привітав свою дружину Настю Каменських з днем народження. Сама співачка ніжно відповіла на приємні слова.

Насті Каменських виповнилося 36 років. Раніше Потап пояснив, чому виникли плітки про їхнє розлучення.

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Олексій Потапенко зворушливо привітав Настю з днем народження. Репер опублікував своє привітання в Instagram, додавши до нього знімок співачки.

За його словами, Каменських – найкращу у всьому: і як дружина, і як співачка, і як господиня тощо.

Це все ти, моє жабенятко, я закоханий у тебе шалено і до нестями, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати і перемагати! Люблю тебе, як сонце любить ранок, як соловей світанок. З днем народження найкрасивіша жінка у Всесвіті,

– написав Потап.

Артист не пошкодував милих слів для своєї дружини. Сама Настя Каменських уже відреагувала на теплі привітання, і відповіла, що дуже любить Олексія.

"Дякую коханий, дякую моє сонечко. Я тебе дуже люблю", – написала вона.



Потап ніжно привітав Каменських з днем народження / Скриншот посту

Шанувальники зіркової пари також долучилися до привітань. У коментарях до допису Потапа вони написали приємні слова та привітали Настю Каменських з днем народження:

"Яке гарне побажання. Вітаємо НК! Міцного здоров'я, мирного неба, творчих досягнень!"

"Вона у вас неймовірна!! З днем народження, Настю".

"З днем народження Настусю! Бажаю скорішого миру і щасливого життя".

"Ну нарешті! А то зникли і нічого не пишете, ми вже запереживали. Довгих і щасливих років життя Насті".

"Добре, значить разом".

Нещодавно в мережі активно обговорювали розрив зіркової пари. Загалом плітки про їхнє розлучення ходять ще з минулого року. Вперше на них лаконічно відреагував Потап. Новини про розрив він назвав фейком.

Згодом на чутки відповіла й Настя Каменських. Спершу вона запевнила, що у неї все добре й розлучатись не планує. Та згодом різко відповіла на запитання, де Потап: "Сьогодні NK. Треба Потап? Подзвони йому, напиши йому, спитай його".