Постійно шоковані, – Даша Квіткова про відпочинок з сином на Сейшелах

Українська блогерка Даша Квіткова з чоловіком Нікітою Добриніним відпочиває на Сейшелах. Зірка розповіла, що зіткнулась з труднощами у відпустці.

Переможниця "Холостяка-9" та блогерка Даша Квіткова відправилась на зимові канікули з чоловіком Нікітою Добриніним та сином Левом. Молоде подружжя вирушило до Сейшельських островів.

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Даша Квіткова відпочиває на Сейшелах з сином

Блогерка поділилась, що відпочинок на островах не такий ідеальний, як хотілося б. Адже подружжя постало перед проблемами через маленького сина. Окрім того, Даша Квіткова захворіла на морську хворобу.

Одразу хочу сказати, що ми не скаржимося, ми просто постійно шоковані. У Лева чотири дні температура 38 − 38,5. Не спить, плаче. Морська хвороба у мене ще двічі. У Микити закладає носа. Вирішили питання з малим, йому краще, і ми такі: кайф. У мене почався кон'юнктивіт,

– розповіла вона.

Даша Квіткова про відпочинок з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Зірка також поділилась миловидним фото з малюком.

Подорожі з маленькими дітьми – це як участь в "Останньому герої". Щодня на тебе чекає нове випробування, аби дожити до фінального дня і не збожеволіти. Але у цьому є своя романтика. І нам це подобається,

– підписала кадр Квіткова.



Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Зауважимо, українська співачка Джамала також перебуває на відпочинку з дітьми. Щоб мати змогу й самій насолодитися відпусткою, вона розділила канікули на дві частини.

"Відпочинок з дітьми – це завжди відпочинок для дітей чи просто зміна обстановки. Попити, в туалет і так далі за списком. Тому моє материнське почуття провини "а як же без дітей?". привело мене до рішення розділити цю відпустку на дві частини", – розповідала артистка.