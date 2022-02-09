Пошкодую, що не зробила більшими, – Анна Трінчер засумнівалась у своєму розмірі грудей

Українська співачка Анна Трінчер нещодавно пережила операцію зі збільшення грудей і зараз відпочиває у бандажі на єгипетському пляжі. Коли вона одягнула свій купальник, то зрозуміла, що соромиться пишних форм і не впевнена у розмірі грудей.

Попри заборону хірурга надовго знімати спеціальний корсет для грудей, Анна все ж приміряла яскравий купальник рожевого кольору для відеоролику в джакузі. Там можна розгледіти, наскільки змінились форми артистки.

Цікаво Я бачу в ній себе, – Анна Трінчер про бажання попрацювати з Тіною Кароль

У своєму новому дописі юна зірка поділилась враженнями, чи подобається їй своє відображення в дзеркалі.

"Сьогодні я на пару хвилин одягла купальник і зрозуміла, що я соромлюся... Не розумію звідки у мене виникли ці почуття. Я ж завжди так мріяла зробити груди і ходити з розкритою сорочкою, а тепер потрібно звикнути до того, що ще одна частина тіла твого стала сууупер приваблива!" – написала дівчина.



Анна Трінечер у спеціальному корсеті / Фото з інстаграму блогерки

Вона додала, що у багатьох людей є хибне враження щодо того, які мають бути груди після пластичної операції. На її думку, усі одразу думають про "бідони". Їй же зробили другий розмір, але тепер у неї виникли сумніви.

Хтось збільшує свій, і без того хороший, розмір, не сперечаюся, а хтось (я) робить груди, тому що до цього їх не було. Сміюсь з цього, цей розмір для моїх параметрів ідеальний! Але з іншого боку, як кажуть: "Раз робити, так робити". І я переживаю, що коли груди стануть на своє місце, я пошкодую, що не зробила більшими,

– розповіла Трінчер.

Попри все, дівчина щаслива, тому що почувається набагато сексуальнішою і тепер може одягати різні топи та бюстгальтери без пуш-апу.