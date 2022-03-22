"Порішайте" Путіна, бо залишитесь без трусів, – Ектор Хіменес-Браво звернувся до олігархів

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво перебуває за кордоном, однак всіляко допомагає біженцям з України. Він закликав російських олігархів ліквідувати Путіна, поки не втратили все.

Ектор Хіменес-Браво усім серцем підтримує українців. Він закликав російських бізнесменів зробити все для того, щоб зупинити Путіна.

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Ектор Хіменес-Браво звернувся до російських олігархів Кухар опублікував фото та відео, які зробили в порту турецького міста Бодрум. Там у понеділок, 21 березня, юнацька команда українських яхтсменів завадила пришвартуватися яхті російського мільярдера Романа Абрамовича. Турецькі ЗМІ повідомляли, що Абрамович перегнав яхту до Туреччини, щоб уникнути арешту судна, який мав би відбутися через санкції ЄС.

Маленькі українські діти блокують санкційний багатомільйонний човен Абрамовича, щоб той не зміг причалити до порту турецького Бодруму! Абрамович! Ти та інші російські олігархи, згуртуйтеся та "порішайте" Путіна, бо залишитесь без трусів! Український дух не перебороти! Ми переможемо!

– написав Ектор.

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