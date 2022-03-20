Пономарьов з Мозговою привітали спільну доньку з 24-річчям: "Нехай буде мирним небо"

Продюсери Олена Мозгова та Олександр Пономарьов хоч і розлучені, проте разом виховують дорослу доньку Євгенію. У розпал війни в Україні дівчина святкує 24-й день народження.

Першою у своєму фейсбуці привітала старшу доньку Олена Мозгова. Вона написала, що її доросла Женя завжди залишатиметься маленькою дівчинкою, скільки б їй не було років.

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"Для мене завжди маленька, але ж і така вже доросла донечка, сьогодні тобі 24! Головне, що я можу подарувати тобі, це мою безумовну любов та підтримку, кожну мить свого життя ти маєш відчувати, що я люблю тебе і вірю в тебе! І ще, я дуже щаслива, що ти виросла людиною! Дякую тобі за допомогу у цей складний час! Будь здорова, обов'язково кохана і безмежно щаслива! З днем народження, моя прекрасна Квіточка", – ніжно написала зворушена Мозгова.

Жінка також показала чимало дитячих фотографій Євгенії, на одній з яких маленька дівчинка міцно обіймає свого дідуся Миколу Мозгового: "Любив її дуже! Думаю, і зараз дивиться з неба і радіє, яка красуня, розумниця виросла!", – написала продюсерка.

Олена Мозгова з донькою Євгенією / Фото з фейсбуку продюсерки

Батько Олександр Пономарьов також приєднався до привітань у своєму інстаграмі. Там свої вітальні слова також залишили у коментарях Оля Цибульська і Тоня Матвієнко.

Сьогодні день народження у моєї доньки Євгенії! Нехай Господь оберігає тебе, доню! Нехай буде мирним небо! Люблю тебе! Многая і благая літа!

– побажав чоловік.

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