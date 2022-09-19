Улюблені поні та коргі Єлизавети II попрощалися з господинею: милі фото

Сьогодні з королевою прощалися не лише її рідні, але й улюбленці. Так на територію Віндзору вивели її улюблену поні Емму та двох коргі.

Після служби у Вестмінстерському абатстві труна Єлизавети II у катафалку подорожувала до Віндзорського замку. У цей час з королевою прощалися не тільки піддані, але і її улюбленці.

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Тваринки королеви попрощались з господинею

Коли труна Її Величності прибувала до Віндзору, на подвір'ї були її чотирилапі друзі та улюблена поні. Єлизавета II дуже любила чорну конячку Емму та часто каталась на ній, тому її привели на прощання з господинею. Поні самотньо дивилась на кортеж королеви.



Емма попрощалась з господинею / AP

Процесію перенесення труни королеви до каплиці Святого Георга спостерігали й коргі Муік та Сенді. Кадри з ними зворушили та розчулили мережу.

Коргі прощались з господинею / Sky News

Коргі дуже тішили Єлизавету II на час пандемії. Королева володіла близько 30 собаками за час свого правління, але з певного часу перестала заводити нових тваринок. Адже вона хвилювалась, що чотирилапі її переживуть.

Як розповідали інсайдери, коргі мали власну кімнату в палаці. Там для них було облаштоване спеціальне місце для сну.

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