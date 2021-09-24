Померла сім'я учасника "Голосу країни": причиною смерті могло стати отруєння грибами

У Житомирській області померла майже вся родина – жінка та дві її доньки. Виявилося, що це сім'я учасника "Голосу країни-11" Богдана Мухи. Підозрюють, що його матір, бабуся й тітка могли отруїтися грибами.

Померла родина учасника "Голосу"

19 вересня у Коростені Житомирської області сталась трагедія: померло одразу троє жінок з одної родини. Вони були родичками учасника 11 сезону "Голосу країни" Богдана Мухи. Хлопець приїхав з Києва до Коростеня, як тільки дізнався про втрату мами.

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Богдан не міг зайти у квартиру, а тому викликав рятувальників. Вдома знайшли його бабусю та тітку, які на той час були мертвими.

Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було зле. Бабуся з тіткою були тут, мама допомагала старенькому дідусю. Їй теж було зле весь день,

– розповів учасник "Голосу країни".



Богдан Муха з мамою / Фото з інстаграму Богдана Мухи

Ймовірна причина смерті

У квартирі експерти знайшли алкоголь та гриби – бліду поганку. Версія, що жінки отруїлись грибами, найбільш ймовірна. Однак не відкидають і варіанту, що сильна інтоксикація могла статися через неякісний алкоголь, бо він не був куплений у магазині.

Медики підкреслили, що симптоми отруєння блідою поганкою можуть бути не такими помітними. Спершу можуть проявитися спазми та нудота, однак згодом може настати нібито полегшення.

За словами лікарки Анни Тихонової, від пів години до доби гриб вражає внутрішні органи – кишківник, центральну нервову систему, нирки, печінку. Більшість тих, хто вжив бліду поганку, помирають.

Учасник "Голосу країни" додав, що не розуміє, чому ніхто з жінок не викликав швидку допомогу.

Для мене це загадка, бо бабуся медик,

– поділився Богдан.

Поліція відкрила провадження

Сусіди розповіли, що жінки не ходили по гриби. Їх нібито пригостив товариш, якого потім в селі не бачили. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "навмисне вбивство".

Якщо чоловік і справді спеціально приніс родичам Богдана гриби, йому загрожуватиме пожиттєве ув'язнення. Однак невідомо, чи органи знайшли "приятеля" сім'ї.

Зазначимо, що матір учасника "Голосу країни" у день смерті допомагала пенсіонерові. Їй стало погано, однак ще до приїзду швидкої жінка померла.