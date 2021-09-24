Померла родина учасника "Голосу"
19 вересня у Коростені Житомирської області сталась трагедія: померло одразу троє жінок з одної родини. Вони були родичками учасника 11 сезону "Голосу країни" Богдана Мухи. Хлопець приїхав з Києва до Коростеня, як тільки дізнався про втрату мами.
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Богдан не міг зайти у квартиру, а тому викликав рятувальників. Вдома знайшли його бабусю та тітку, які на той час були мертвими.
Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було зле. Бабуся з тіткою були тут, мама допомагала старенькому дідусю. Їй теж було зле весь день,
– розповів учасник "Голосу країни".
Богдан Муха з мамою / Фото з інстаграму Богдана Мухи
Ймовірна причина смерті
У квартирі експерти знайшли алкоголь та гриби – бліду поганку. Версія, що жінки отруїлись грибами, найбільш ймовірна. Однак не відкидають і варіанту, що сильна інтоксикація могла статися через неякісний алкоголь, бо він не був куплений у магазині.
- Медики підкреслили, що симптоми отруєння блідою поганкою можуть бути не такими помітними. Спершу можуть проявитися спазми та нудота, однак згодом може настати нібито полегшення.
- За словами лікарки Анни Тихонової, від пів години до доби гриб вражає внутрішні органи – кишківник, центральну нервову систему, нирки, печінку. Більшість тих, хто вжив бліду поганку, помирають.
Учасник "Голосу країни" додав, що не розуміє, чому ніхто з жінок не викликав швидку допомогу.
Для мене це загадка, бо бабуся медик,
– поділився Богдан.
Поліція відкрила провадження
Сусіди розповіли, що жінки не ходили по гриби. Їх нібито пригостив товариш, якого потім в селі не бачили. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "навмисне вбивство".
Якщо чоловік і справді спеціально приніс родичам Богдана гриби, йому загрожуватиме пожиттєве ув'язнення. Однак невідомо, чи органи знайшли "приятеля" сім'ї.
Зазначимо, що матір учасника "Голосу країни" у день смерті допомагала пенсіонерові. Їй стало погано, однак ще до приїзду швидкої жінка померла.