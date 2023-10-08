Не стало Ніни Матвієнко: яким був життєвий та творчий шлях легендарної співачки

8 жовтня Україну сколихнула новина про смерть Ніни Матвієнко. За неймовірний вокал її називали голосом душі українського народу. Співачкою захоплювалися не лише в Україні, а й за кордоном.

Життя Ніни Матвієнко обірвалося на 75-му році. Що стало причиною смерті – невідомо. 24 Канал нижче розповість, яким був життєвий і творчий шлях народної артистки України.

Важливо Померла народна артистка України Ніна Матвієнко

Дитинство Ніни Матвієнко

Майбутня співачка народилася 10 жовтня 1947 року в селі Неділище на Житомирщині. Працювати Ніна почала з чотирьох років – вона доглядала молодших братів і сестер, пасла худобу та навіть "наймитувала" у дядька Архипа.

З дитинства Ніна любила читати. Тоді вона й не мріяла про кар'єру співачки, адже родина жила дуже бідно.



Ніна Матвієнко у 15 років / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Згодом батьки віддали Матвієнко до школи-інтернату, щоб хоч якось полегшити життя. Але це було нелегке випробування для майбутньої зірки – один із вихователів карав її за найменшу провину. Він міг годинами тримати її у кутку на колінах.

Творчий шлях співачки

Неймовірний голос Матвієнко отримала від мами – Антоніни Ільківни. Співачка якось зізнавалася, що якби не важка селянська доля, її мама могла б стати великою артисткою.

Вчителі у школі радили Ніні професійно зайнятись співом. Бажання співати у Матвієнко було сильним, тож у 17 років дівчина покинула все і записалася в студію Хору імені Григорія Верьовки в Києві. Вже за три роки вона стала його солісткою.

Саме в цьому хорі і відбулося професійне становлення Ніни Матвієнко. У 1978 році вона перемогла на Всеукраїнському конкурсі "Молоді голоси", ще за рік – у Всесоюзному телевізійному конкурсі "З піснею по життю" та Всесвітньому конкурсі фольклорних пісень.

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З 1968 року Ніна Матвієнко виступала у складі вокального тріо акапельного співу "Золоті ключі", а у 1991 році стала солісткою камерного оркестру "Київська камерата". Відтоді співачкою почали захоплюватися.

Вже у 1978 році Матвієнко отримала звання заслуженої, в 1985 – народної артистки України. А ще через 20 років тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

Чим займалася Ніна Матвієнко:

Основна її діяльність – музика. У репертуарі Матвієнко було чимало народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII – XVIII сторіччя.

А ще Ніна грала в телевиставах ("Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди") та художніх фільмах ("Солом'яні дзвони", "Пропала грамота").

Співачка також озвучила низку науково-популярних, документальних кінофільмів, кілька теле- і радіопрограм. А у 1984 році брала участь у створенні мультфільму "Колискова".

Крім того, Матвієнко була закохана в літературу – в 1975 році вона заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Ще в радянські часи вона надрукувала кілька власних віршів, оповідань і есе.

За популярністю Ніни Матвієнко стоїть важка і наполеглива праця. Вона провела тисячі концертів, творчих вечорів, гастролей по Україні та за кордоном. Її майстерності аплодували в Мексиці, США, Канаді, Чехії, Польщі, Угорщині, Фінляндії, Кореї, Франції.

Особисте життя

У 1971 році вийшла заміж за художника Петра Гончара. Вони мають трьох спільних дітей – синів Івана і Андрія та доньку-співачку Антоніну.



​Ніна Матвієнко з Петром Гончаром / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Пара прожила у шлюбі 50 років. Проте у жовтні 2021 року Матвієнко розійшлася з чоловіком.

Я попросила покинути мене. Це виважене рішення. Він вважав, що у нього ще є своє життя, яке він вибрав… Я сказала: "Йди, живи собі на дачі, займайся своїми справами, малюй...",

– коментувала тоді співачка.

Ніна Митрофанівна розповідала, що все життя вона забезпечувала родину, хоч за це вона не докоряла коханому. Більше у її житті не було чоловіків.

Після розлучення артистка жила в Києві з дочкою Тонею та її чоловіком-музикантом Арсеном Мірзояном. Співачка через малу пенсію не могла з'їхати від дітей.



Ніна Матвієнко з донькою, її чоловіком та онучкою / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

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