Померла легендарна Сіселі Тайсон – акторка-афроамериканка, яка першою отримала почесний Оскар

Американська акторка та модель Сіселі Тайсон померла у віці 96 років. Причину смерті родичі зірки не називають. Жінка знялась у більше ніж 150 стрічках та стала володаркою трьох статуеток Еммі, а також Тоні і Оскара.

Джерело: ABC News

Про смерть відомої акторки Сіселі Тайсон повідомив її менеджер, передавши інформацію від родичів: "З болем у серці сім'я міс Сіселі Тайсон оголошує про її відхід в інший світ. На цей раз, будь ласка, дозвольте сім'ї усамітнитися".

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Реакція зірок

На смерть видатної акторки відреагували чимало зірок. Серед них – Віола Девіс, яка зіграла з Тайсон в серіалі "Як уникнути покарання за вбивство" (Сесілі там виконувала роль матері для Віоли):

"Я спустошена. Моє серце просто розбите. Я так вас любила!! Ви були для мене всім! Ви змусили мене відчути себе бажаною, яку побачили і оцінинили в світі, де для нас, дівчат з темного шоколаду, все ще є покрив невидимості. Ви дозволили мені мріяти, тому що тільки уві сні я могла бачити в собі можливості. Я ще не готова до того, щоб ви були моїм ангелом. Але я також розумію, що тільки коли помре остання людина, яка пам'ятає про вас, ви дійсно помрете. У цьому випадку ви будете безсмертні. Спасибі, що змінили моє життя. Дякую за довгі бесіди. Спасибі, що любите мене. Відпочиньте там добре".

На сумну звістку відреагував і 44-й президент США Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель:

"Коли народилася Сіселі Тайсон, лікарі передбачили, що вона не доживе до трьох місяців через шум в серці. Чого вони не знали, чого вони не могли знати, так це того, що у Сіселі було серце, не схоже ні на одне інше – таке, яке не тільки билося ще 96 років, але й залишило слід у світі, з яким мало хто міг зрівнятися. У своїй екстраординарній кар'єрі Сіселі Тайсон була однією з небагатьох удостоєних нагород акторів, чия робота на екрані перевершувала тільки те, що їй вдавалося з її допомогою. Сіселі була призначена для Голлівуду. У дитинстві мати – працьовита і релігійна жінка, прибирала вдома, – навіть не дозволяла їй ходити в кіно. Але як тільки Сіселі здобула освіту, вона прийняла свідоме рішення не просто говорити свої репліки, але говорити свою правду… Ми посилаємо наші думки і молитви кожному члену сім'ї Сіселі і всім тим, хто її любив. І хоча ми засмучені тим, що сьогодні її серце перестало битись, втішно знати, що вона завжди буде жити в нашому серці".

Хто така Сіселі Тайсон

Акторка за 70 років своєї кар'єри прославилась на телеекранах як жінка, що зображує сильну афроамериканку незважаючи на упередження та расову дискримінацію. Вона народилась у Нью-Йорку в бідній афроамериканській сім'ї. Втім, Сіселі була дуже наполегливою і вже у 18-річному віці почала працювати фотомоделлю. Згодом Тайсон почала вивчати акторську майстерність, втім, надмірний фанатизм релігією її матері ледь не перекреслив мрії дівчини – після отримання першої акторської роботи вона вигнала її з дому.

З того часу жінка з'являлась у найрізноманітніших кінострічках та п'єсах, серед них: "Саундер", "Автобіографія міс Джейн Піттман", "Смажені зелені помідори", "Прислуга", "Як уникнути покарання за вбивство" та багатьох інших. Її першим приголомшливим успіхом була номінація на премію Оскар у 1972 році за найкращу жіночу роль у фільмі "Саундер". Того ж року вона отримала приз від Національної ради кінокритиків США як найкраща актриса року.

Не меншим досягненням для Сіселі Тайсон стала участь у фільмі "Автобіографія міс Джейн Піттман", за яку її номінували на премію Еммі як першу темношкіру акторку в історії нагороди. Після цього її номіновували на премію Еммі ще 10 разів і тричі вона все ж змогла вибороти заповітні статуетки.



Сіселі Тайсон за свою кар'єру отримала три премії Еммі / Фото Getty Images

У 2018 році Тайсон стала володаркою почесного Оскара за видатні заслуги в кінематографі. Вона увійшла в історію премії як перша афроамериканка, яка отримала Оскар в цій категорії.



Сіселі Тайсон стала першою афроамериканкою, яка отримала почесний Оскар / Фото Getty Images