Я буду сумувати, – Іванка Трамп поділилася архівними фото з мамою, яка померла напередодні

У четвер, 14 липня, померла перша дружина Дональда Трампа Івана Трамп. На її смерть відреагувала єдина донька Іванна. Вона опублікувала серію архівних фото з мамою й написала про розбите серце.

Ексдружина 45-го президента США та колишня фотомодель Івана Трамп померла в 73 роки. Її серце зупинилося у квартирі на Мангеттені в Нью-Йорку, але причину смерті сім'я не розголошує. За 15 років шлюбу жінка народила Дональду Трампу трьох дітей – двох синів та доньку Іванку, яка за часів президентства батька стала публічною особистістю.

Важливо Померла Івана Трамп – перша дружина Дональда Трампа

Іванка Трамп про смерть мами

З розбитим серцем через смерть моєї матері. Мама була блискучою, чарівною, запальною та жахливо смішною. Вона демонструвала міць, наполегливість і рішучість у кожному своєму вчинку. Вона жила наповненим життям – ніколи не втрачала можливості посміятися й потанцювати,

– поділилася спогадами Іванка Трамп.

"Я буду сумувати за нею назавжди і завжди зберігатиму пам'ять про неї в наших серцях", – додала вона.

В інстаграм-сторіс 40-річна Іванка Трамп розмістила серію світлин з сімейного альбому – з перших днів життя, з вечірок, з подорожей, фотосесій, катання на лижах. Майже на усіх 17 кадрах вона зображена з покійною мамою.

Архівні фото Іванки Трамп з покійною мамою / Фото з інстаграм-сторіс бізнесвумен

Як на смерть ексдружини відреагував Дональд Трамп

"Мені дуже сумно повідомити всім тим, хто її любив, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка жила чудовим і натхненним життям", – заявив політик на своїй платформі Truth Social.