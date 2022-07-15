Экс-жена 45-го президента США и бывшая фотомодель Ивана Трамп умерла в 73 года. Ее сердце остановилось в квартире на Манхэттене в Нью-Йорке, но причину смерти семья не разглашает. За 15 лет брака женщина родила Дональду Трампу троих детей – двух сыновей и дочь Иванку, которая за времена президентства отца стала публичной личностью.

Важно Умерла Ивана Трамп – первая жена Дональда Трампа

Иванка Трамп о смерти мамы

С разбитым сердцем из-за смерти моей матери. Мама была блестящей, очаровательной, вспыльчивой и ужасно смешной. Она демонстрировала мощь, настойчивость и решительность в каждом своем поступке. Она жила наполненной жизнью – никогда не упускала возможности посмеяться и потанцевать,

– поделилась воспоминаниями Иванка Трамп.

"Я буду скучать по ней навсегда и всегда буду хранить память о ней в наших сердцах", – добавила она.

В инстаграм-сторис 40-летняя Иванка Трамп разместила серию фотографий из семейного альбома – с первых дней жизни, с вечеринок, из путешествий, фотосессий, катания на лыжах. Почти на всех 17 кадрах она изображена с усопшей мамой.

Архивные фото Иванки Трамп с покойной мамой / Фото из инстаграм-сторис бизнесвумен

Как на смерть экс-жены отреагировал Дональд Трамп

"Мне очень грустно сообщить всем тем, кто ее любил, а их много, что Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке. Она была прекрасной, красивой и удивительной женщиной, которая жила прекрасной и вдохновенной жизнью", – заявил политик на своей платформе Truth Social.