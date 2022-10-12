Померла Анджела Ленсбері, що зіграла головну роль у "Вона написала вбивство"

Британська актриса Анджела Ленсбері 11 жовтня померла у віці 96 років. Вона стала відомою після головної ролі у серіалі "Вона написала вбивство".

Актриса померла у своєму домі в Лос-Анджелесі – уві сні. Про це повідомили її діти.

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Ленсбері всього 5 днів не дожила до свого 97-річчя. В актриси залишилося троє дітей і її брат, продюсер Едгар Ленсбері, а також кілька онуків і правнуків.

Діти леді Анджели Ленсбері із сумом повідомляють, що їх мати мирно померла уві сні вдома в Лос-Анджелесі,

– мовилось у повідомленні.

Що відомо про Анджелу Ленсбері

Актриса народилась у Лондоні, але згодом переїхала до США. У кіно знімалась з 17 років, зіграла низку видатних ролей.

Однак справжнє визнання глядачів прийшло до неї в 1984 році – Ленсбері отримала роль Джесіки Флетчер у серіалі "Вона написала вбивство".

Актриса тричі висувалась на премію "Оскар", 18 разів номінувалася на премію "Еммі", шість разів ставала лауреатом "Золотого глобуса" та п'ять разів відзначалася вищою американською театральною премією "Тоні". У 2013 році їй таки вручили "Оскар" за 70-річний внесок у розвиток кінематографу.