Померла акторка оскароносного фільму "Земля кочівників" Меліса Янделл Сміт

Актриса Меліса Янделл Сміт, яка зіграла у кінострічці "Земля кочівників" померла 7 вересня 2021 року. Жінці було 64 роки. Причину смерті видатної акторки дізнавайтесь далі.

Меліса Янделл Сміт пішла з життя через онкологію, з якою довго боролася. Повідомляється, що актриса покинула цей світ мирно у колі близьких, у Сан-Франциско.

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Відомо, що знаменитість товаришувала з іншою відомою артисткою – Френсіс МакДорманд, яка отримала престижну кінопремію Оскар за зйомку у фільмі Хлої Чжао "Земля кочівників". Меліса Янделл Сміт дебютувала у цій стрічці, хоч вже багато років працювала у сфері театру і кіно.



Померла Меліса Янделл Сміт / Фото з інстаграму Американської консерваторії-театру

Що відомо про Мелісу Янделл Сміт

У 2020 році на екрани виходить стрічка "Земля кочівників", яка одразу привернула до себе багато уваги і виборює Оскар одразу у декілької номінаціях. Меліса Янделл Сміт зіграла у фільмі Доллі, сестру головної героїні Ферн, яку зіграла Френсіс Макдорманд.

Також Сміт 25 років працювала директором консерваторії в Американському театрі-консерваторії, що у Сан-Франциско. Акторка долучалась й до викладання, адже навчала студентів театрального мистецтва у Принстонському університеті і Єльській школі драми.