Померла акторка Клоріс Лічмен – володарка Оскару та зірка фільму "Останній кіносеанс"

94-річна американська акторка Клоріс Лічмен померла в середу, 27 січня 2021 року. Причиною смерті став поважний вік зірки.

Джерело: People

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Померла акторка Клоріс Лічмен

Голлівудська акторка померла у своєму будинку в місті Енсінітас, що в штаті Каліфорнія. Поряд з нею була молодша донька Діна Енґлунд. Про смерть Клоріс Лічмен повідомила менеджерка зірки Джульєтт Грін. Вона наголосила, що актриса пішла з життя з природних причин.

"Я мала честь співпрацювати з Клоріс Лічмен, однією з найбезстрашніших актрис сучасності. Не було такої, як Клоріс. Одним лише поглядом вона могла розбити серце або розсмішити вас, поки сльози не потечуть. Ви ніколи не знаєте, що збирається сказати чи зробити Клоріс, і ця непередбачувана якість була частиною її неперевершеної магії", – наголосила менеджерка знаменитості.

Біографія Клоріс Лічмен

Акторська кар'єра зірки тривала понад 70 років. Вона грала в дитячих виставах в Університеті Дрейка, коли їй було лише 8 років. З рідного штату Айова Клоріс Лічмен переїхала в Нью-Йорк, де здобула шалену популярність та успіх.

Акторка дебютувала на Бродвеї 1947 року та зіграла безліч головних ролей. Клоріс Лічмен вісім разів отримувала премію Еммі, на яку була номінована 22 рази. Також вона здобула статуетки Оскару, Золотого глобусу і BAFTA.

Фільмографія Клоріс Лічмен: