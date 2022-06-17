Помер Жан-Луї Трентіньян – легендарний французький актор і режисер

Французький актор Жан-Луї Трентіньян помер у віці 91 року. Провідний діяч театру та кіно провів останні дні серед родини.

Знаменитий французький актор театру та кіно, режисер та сценарист Жан-Луї Трентіньян пішов з життя. Легендарному акторові виповнився 91 рік. Про втрату повідомила його родина.

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Помер Жан-Луї Трентіньян

Режисер та сценарист відійшов у колі сім'ї, в Гарі в регіоні Лангедок-Руссільйон на півдні країни. Як зізналась його дружина, зірковий чоловік помер "мирно, від старості, сьогодні вранці, у себе вдома, в Гарі, в оточенні своїх близьких".

Причиною смерті називають старість та зупинку серця. Поховання знаменитості буде приватним та закритим від публіки й представників преси.

Що відомо про Жана-Луї Трентіньяна