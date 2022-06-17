Знаменитий французький актор театру та кіно, режисер та сценарист Жан-Луї Трентіньян пішов з життя. Легендарному акторові виповнився 91 рік. Про втрату повідомила його родина.
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Помер Жан-Луї Трентіньян
Режисер та сценарист відійшов у колі сім'ї, в Гарі в регіоні Лангедок-Руссільйон на півдні країни. Як зізналась його дружина, зірковий чоловік помер "мирно, від старості, сьогодні вранці, у себе вдома, в Гарі, в оточенні своїх близьких".
Причиною смерті називають старість та зупинку серця. Поховання знаменитості буде приватним та закритим від публіки й представників преси.
Що відомо про Жана-Луї Трентіньяна
- Актор народився у 1930 році у сім'ї підприємця. З дитинства хлопець мріяв стати автомобілістом, але в 19 років змінив свою думку. Тоді він сходив на п'єсу "Скупий" та вирішив стати актором.
- Кінодебют Жана-Луї відбувся у 26 років, коли він зіграв роль у картині Крістіана-Жака "Якщо хлопці всієї землі". Шалену популярність він здобув після ролі автоперегонника у фільмі "Чоловік і жінка" режисера Клода Лелуша. Ця стрічка стала вагомою в історії світового кіно.
- Трентіньян був відзначений призом за фільм "Z" Коста Гавраса в 1969 році, він також зіграв головну роль в гучному фільмі "Конформіст", став тріумфатором премії "Сезар" як найкращий актор у стрічці "Любов" Міхаеля Ханеке.
- Востаннє легендарного актора й режисера побачили на екранах у 2019 році у фільмі "Найпрекрасніші роки життя".
- Додамо, що відомою у Франції була історія його дочки Марі, яка теж працювала акторкою. Дівчину вбив у 2003 році її друг Бертран Кантат. Цей випадок набув розголосу та привернув увагу громадськості до насильства над жінками.