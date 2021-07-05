Помер Володимир Меньшов: біографія російського режисера

Помер відомий російський режисер Володимир Меньшов. Причиною його смерті стали ускладнення, які спричинив коронавірус. Він був одним з авторів оскароносного фільму "Москва сльозам не вірить". Біографію та фільмографію режисера дізнавайтеся на Showbiz 24.

Володимир Меньшов відзначився не лише своїми кінокартинами, а й висловлюваннями про Україну. Зокрема режисер наголошував, що Росії необхідно активніше втручатися в процеси, які відбуваються на теренах нашої держави .

До теми Помер російський режисер Володимир Меньшов

Біографія Володимира Меньшова

Режисер народився у 1939 році в Баку, в родині члена НКВД.

У 1965 році він отримав диплом Школи-студії МХАТу, а в 1970 – закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії.

За час акторської кар'єри Меньшов зіграв понад 100 ролей в кіно та телефільмах.

У 1980 році режисер отримав Оскара за фільм "Москва сльозам не вірить". Стрічка перемогла в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

У 1981 році він став співавтором сценарію до фільму "Ніч коротка", який виробляла кіностудія імені Олександра Довженка.

Володимир Меньшов був одруженим. Його обраницею стала російська актриса Віра Алентова. Пара виховувала доньку Юлію Меншову, яка працює акторкою та телеведучою.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Фільмографія Володимира Меньшова

Меньшов встиг зіграти у понад 100 кінороботах. Серед найвідоміших:

"Любов і голуби";

"Снігуроньку викликали?";

"Кохання-зітхання 3";

"Викрутаси";

"Висоцький. Спасибі, що живий".



Володимир Ментшов на знімальному майданчику / Фото "Коммерсанта"

Режисерські роботи:

"Розіграш";

"Москва сльозам не вірить";

"Любов і голуби";

"Ширлі-мирлі";

"Заздрість богів";

"Великий вальс".

Написав сценарії до таких стрічок:

"Щасливий Кукушкін";

"Я служу на кордоні";

"Ніч коротка";

"Ширлі-мирлі";

"Заздрість богів";

"Великий вальс".

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Володимир Меньшов про Крим, Донбас і війну

Режисер заявляв, що Росії потрібно активніше втручатися в державні процеси, які відбувалися в Україні до початку Революції Гідності та після неї: "Якщо у нас і були помилки, то вони були пов'язані з тим, що ми недостатньо в цей процес втручалися. Здається, ми сподівалися, що перебісяться, перемелеться – борошно буде. Розраховували на те, що сплеск націоналізму та антиросійських настроїв виник у всіх республіках через змішування антикомунізму та антиросійських поглядів. Ми не давали приводу для такої ненависті, щоб нам заявляли і кричали "москаляку на гіляку".

Меньшова обурювало те, що до Росії виникають якісь претензії, а в українських університетах викладачів просять читати лекції лише українською мовою.

Я не бачу підстав для того, щоб до нашої сторони виникали претензії. Що ми зробили не так, що тепер завжди перед ними винні? Кажуть, щоб не говорили російською. Я бачив цих людей, як вони розмовляють. Це жах. Вони змушують нас говорити українською в стінах університету. Звільняють за те, що якийсь професор не володіє українською мовою. Чому ж вони божеволіють? Зробімо дві державні мови! Але ж ні…

– казав Меньшов.



Володимир Меньшов / Фото "Обласстной газеты"

Режисер підтримував російську окупацію Криму та постійно говорив про те, що жителі Донбасу "благають Росію взяти їх під свою опіку": "Ймовірно, треба було брати Донбас. Тоді б Крим, Донбас, Луганськ в претензіях до нас, які висуває західне суспільство, записували б через кому".

Володимир Меньшов також додавав, що народ чекає подальших дій щодо Донбасу: "Народ чекає, а ми вдаємо, що спостерігаємо за розвитком подій збоку. В Путіна вже було багато успішних проєктів у міжнародних справах. Хочеться думати, що й тут він розуміє, що робить та куди скеровує країну".

Росіяни, які не підтримали дії Росії щодо України, просто не пройшли перевірку Кримом. Возз'єднання з півостровом стало переломним моментом. Ті, хто тоді зайняв жорстку позицію, що Крим не наш, зараз зазнають великих труднощів. Я це бачу на талановитих людях, які стали маргінальними особистостями,

– заявляв режисер.

Меньшов не лише словесно, а й фінансово підтримував проросійських бойовиків. У 2017 році він перерахував загарбникам мільйон російських рублів.

У березні 2016 року Служба безпеки України заборонила Володимиру Меньшову в'їзд на територію країни терміном на 5 років.