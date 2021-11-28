Помер Вірджил Абло: біографія та подробиці життя талановитого модельєра

Засновник ультрапопулярного бренду Off-White Вірджил Абло помер 28 листопада 2021 року. Дизайнеру був 41 рік. Окрім презентування і просування власної марки, Вірджил Абло займав посаду креативного директора модного дому Louis Vuitton.

Про смерть видатного модельєра сповістила рідня. Близькі Абло повідомили, що чоловік вже два роки боровся з онкологією – у нього була серцева ангіосаркома.

Важливо Помер Вірджил Абло – дизайнер знаменитого бренду OffWhite

У світі моди Вірджил Абло був одним із передових дизайнерів, адже мав оригінальне бачення й вчинив чи не цілу "революцію" у модних стандартах. У 2018 році журнал Time включив Абло до списку 100 найвпливовіших людей у ​​світі за його творчі заслуги й досягнення у сфері fashion.

Біографія легендарного батька Off-White Вірджила Абло

Вірджил Абло народився 30 вересня 1980 року у США, в сім'ї емігрантів з Гани. Вірджил змалечку споглядав, як створюється одяг, адже його мати була швеєю. Саме мама дизайнера прищепила йому любов до творчості й щоразу заохочувала сина до неї.



Помер Вірджил Абло: біографія дизайнера / Фото з інстаграму Абло

Модельєр мав дві вищих освіти і жодна не стосувалась світу моди. У 2002 році він випустився з Вісконсинського університету й отримав диплом бакалавра з цивільного будівництва. Пізніше Абло вступив в Іллінойський університет, який завершив з дипломом магістра архітектури.

По закінченню навчання, Вірджил Абло пішов на стажування у знаменитий модний дім Fendi. Там він познайомився з відомим американським репером Каньє Вестом, з яким підтримував теплі дружні стосунки до кінця життя. Разом із виконавцем вони вели спільні творчі проєкти, й у 2011 році Вест призначив дизайнера на посаду креативного керівника альбому Watch the Throne.



Помер дизайнер Вірджил Абло / Фото Getty Images

Свої перші кроки у сфері моди Абло зробив у 2012 році – це був невеликий бутик Pyrex Vision, який позиціонувався як марка стрітстайл одягу. Вірджил вигадав креативну "схему", за якою він скуповував вінтажні колекції Ralf Lauren й наносив на них свій неординарний принт. За такі речі іноді потрібно було віддати до 500 долларів, коли сам модельєр купував їх за 40.

Невдовзі Вірджил Абло закрив цей бізнес, адже з його слів він "не очікував від бутику якогось комерційного прибутку, бо це був художній експеримент".

Люксова марка одягу Off-White з'явилась у 2013 році. Компанія переважно спеціалізується на створенні вуличного одягу. За час існування, бренд став одним із найпопулярніших у світі і його продажі були одними із найвищих.



Біографія Вірджила Абло / Фото Getty Images

З Off-White одразу захотіли співпрацювати інші світові марки, як Jimmy Choo, Nike, Chrome Hearts й знаменитості – Кім Кардашьян, Наомі Кембелл, Дрейк та інші. Off-White декілька разів потрапляв у номінації найпрестижніших премій світу fashion, як LVHM.



Помер дизайнер Вірджил Абло: біографія / Фото Getty Images

У 2018 році Абло запримітив модний дім Louis Vuitton й вже через деякий час його призначили художнім директором їхньої чоловічої лінійки. Так молодий дизайнер став першим темношкірим на цій посаді. Свою дебютну колекцію для бренду модельєр продемонстрував у 2018 році на чоловічому Тижні моди в Парижі.

Окрім плідної праці у модних колах, Вірджил Абло був зразковим сім'янином. Відомо, що з дружиною Шеннон він познайомився ще у старшій школі. До слова, у дизайнера залишилось двоє дітей – Лоу і Грей.