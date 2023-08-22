Помер відомий італійський співак Тото Кутуньйо

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо про смерть відомого італійського співака та композитора Тото Кутуньйо. Йому 7 липня виповнилося 80 років.

Менеджер співака повідомив, що артист помер внаслідок хвороби. Він тривалий час лікувався, однак за останні місяці йому стало гірше.

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Помер Тото Кутуньйо

Співак і автор пісень помер сьогодні близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований. Більш детально про причину смерті знаменитості рідні та менеджер поки вирішили не розголошувати.

Що відомо про хворобу співака

Виконавець вже давно боровся з онкологією. У 2007 році в нього виявили пухлину простати. Відтак йому зробили операцію. Однак його боротьба тривала, оскільки хвороба повернулася у січні 2009 року. Згодом виконавець пройшов інтенсивний курс хіміотерапії.

Окрім цього відомо, що в артиста не було правої нирки, через що він не міг довго стояти.



Тото Кутуньйо / Фото з інстаграму виконавця

Чим знаменитий Тото Кутуньйо

Тото Кутуньйо є відомим не лише в Італії, а й за її межами. Найпопулярнішою піснею виконавця є трек L'italiano, який вийшов у 1983 році. Серед знаменитих треків також можна виокремити Solo Noi, Insieme: 1992, Ti amo та багато інших. Окрім того, що Тото є співаком, він також писав тексти для інших виконавців. Зокрема, для Ерму Раньєрі та Джованні Паоло Чінья, які є не менш популярними.



Тото Кутуньйо / Фото з інстаграму артиста

Ставлення співака до України та Росії

У 2015 році Тото привітав Володимира Путіна з днем народження. Що цікаво, це відбулося напередодні його концерту в Україні, відтак викликало осуд суспільства. Окрім цього, Кутуньйо виправдовував політику Путіна та навіть виступав для російських військових. Ба більше, співак неодноразово виступав у Росії, востаннє це було у 2019 році. Тут слід зазначити, що Тото Кутуньйо також хотів там провести концерт після початку повномасштабного вторгнення, однак через погане самопочуття не зміг цього зробити.