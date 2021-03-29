Помер український продюсер Олександр Сірий

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Джерело:

фейсбук Олени Мозгової

Відомий український продюсер Олександр Сірий помер через ускладення від коронавірусу COVID-19. Його життя обірвалося 29 березня у віці 59 років.

Сірий був виконавчим директором концертного залу Freedom Hall, а раніше – генпродюсером Першого каналу. Про його смерть повідомила у фейсбуці українська продюсерка Олена Мозгова.

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Українські телевізійники висловлюють співчуття рідним продюсера. "Covid... Боже... Саня... у мене шок.. як так... Спи спокійно Друг... слів нема", – написала Мозгова.

"Саша! Немає слів... Не можу повірити... Обговорювали тільки вистави, нові проєкти... Ти ж сказав, що все буде добре... Ридаю", – написала експертка телевізійних соціальних проєктів Марина Кінах.

Що відомо про Олександра Сірого

  • Народився у 1962 році у Львові. Навчався там у музичній школі імені Крушельницької.
  • Згодом – у Донецькій державній консерваторії імені Прокоф'єва.
  • Був продюсером таких виконавців – Ассоль, Алекса, Do-ping, Юлія Лотоцька, Мар'яна, Ігор Закус, Саша Дюма.
  • Очолював компанію ICMG, яка у 2007 році організувала виступ виконавця Маркуса Міллера зі США.