Помер Тарас Мельник — батько легендарного фестивалю "Червона рута"

В Ужгороді помер відомий український музикознавець Тарас Мельник. Він був засновником та директором молодіжного фестивалю "Червона Рута".

Трагічну звістку про смерть Тараса Мельника повідомила у фейсбуці його племінниця Наталія Антонова. Напередодні, 17 січня, йому виповнилося 68 років.

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Мельник важко переніс COVID-19

Згодом про смерть батька написала у соцмережі його 37-річна дочка Соломія. Вона повідомила, що батько пішов із життя 22 січня, у День Соборності України. "COVID-19 прийшов по нього, взяв за руку і повів за собою у засвіти", – написала жінка.

Тато був вірним сином України і все своє свідоме життя він прожив задля неї. Таких людей дуже мало. І це велика втрата для цієї землі,

– наголосила Соломія Мельник.

17 січня дочка Мельника написала, що він фактично народився вдруге – після перенесеної операції внаслідок ускладнень коронавірусу. За словами Соломії, батько хворів на COVID-19 понад місяць й лікувався в Ужгороді. Перебіг був складним.

Що відомо про Тараса Мельника

Джерело: "Вікіпедія"

У нього залишилися дружина Ольга та дочка Соломія, яка є учасницею відомого українського гурту Dakh Daughters. Дочка Ярослава загинула у 2005 році.

У 1989 році Мельник разом з Кирилом Стеценком та іншими товаришами організував перший фестиваль україномовної музики "Червона Рута" у Чернівцях.

Є кавалером ордену "За заслуги" III ступеня. Його відзначили за вагомий внесок у розвиток українського музичного мистецтва й високий професіоналізм.

Текст допису Наталі Антонової у фейсбуці:

"Мій улюблений дядько Тарас Мельник! Дякую вам за ваш тонкий талант, за гумор, за натхнення, за те, що підтримували мене у важкі хвилини мого життя. Я пам'ятаю, як стежила за вашими руками на клавішах фортепіано, а ви сміялися і казали, "Танцюй, Наталочко". Поруч із вами, я завжди відчувала свободу, і я понесу це почуття далі. Коли-небудь, ми знову зустрінемося, і вип'ємо вина, і горітимуть свічки в будинку, і у вікнах буде казкова, українська ніч, і смерті не буде, будемо тільки ми".