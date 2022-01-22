Трагическое известие о смерти Тараса Мельника сообщила в фейсбуке его племянница Наталья Антонова. Накануне 17 января ему исполнилось 68 лет.

Читайте также Умер президент львовского мужского хора "Орфей" Михаил Олейник

Мельник тяжело перенес COVID-19

Впоследствии о смерти отца написала в соцсети его 37-летняя дочь Соломия. Она сообщила, что отец ушел из жизни 22 января, в День Соборности Украины. "COVID-19 пришел за ним, взял за руку и повел за собой в засветы", – написала женщина.

Папа был верным сыном Украины и всю свою сознательную жизнь прожил ради нее. Таких людей очень мало. И это большая потеря для этой земли,

– подчеркнула Соломия Мельник.

17 января дочь Мельника написала, что он фактически родился во второй раз – после перенесенной операции в результате осложнений коронавируса. По словам Соломии, отец болел COVID-19 более месяца и лечился в Ужгороде. Течение было сложным.

Что известно о Тарасе Мельнике

Источник: "Википедия"

У него остались жена Ольга и дочь Соломия, которая является участницей известной украинской группы Dakh Daughters. Дочь Ярослава погибла в 2005 году.

В 1989 году Мельник вместе с Кириллом Стеценко и другими товарищами организовал первый фестиваль украиноязычной музыки "Червона Рута" в Черновцах.

Является кавалером ордена "За заслуги" III степени. Его отметили за весомый вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм.

Текст сообщения Натальи Антоновой в фейсбуке:

"Мой любимый дядя Тарас Мельник! Спасибо вам за ваш тонкий талант, за юмор, за вдохновение, за то, что поддерживали меня в трудные минуты моей жизни. Я помню, как следила за вашими руками на клавишах фортепиано, а вы смеялись и говорили, "Танцуй, Наташа". Рядом с вами, я всегда чувствовала свободу, и я понесу это чувство дальше. Когда-нибудь, мы снова встретимся, и выпьем вина, и будут гореть свечи в доме, и в окнах будет сказочная, украинская ночь, и смерти не будет, будем только мы".