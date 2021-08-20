Помер Сонні Чіба – зірка фільму "Убити Білла"

Японський актор Сонні Чіба помер 19 серпня 2021 року. Чоловікові було 82 роки. Окрім акторської кар'єри, Сонні Чіба досконало володів бойовими мистецтвами й навіть був майстром єдиноборств.

Причиною смерті актора Сонні Чіби став коронавірус. Як відомо, артист не вакцинувався й занедужав на коронавірусну інфекцію у кінці липня. Після того, як пневмонія загострилась Чібу терміново госпіталізували у клініці. Однак, стан актора ще більше погіршився й лікарі не змогли врятувати життя 82-річній зірці.

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Що відомо про японського актора Сонні Чібу?

Сонні Чіба, справжнє ім'я якого Садахо Маеда, народився у японському місті Фукуоці у 1939 році. Ще бувши студентом, Чіба опановував бойові мистецтва і з часом отримав чорний пояс з карате, дзюдо і ніндзюцю.



Сонні Чіба у фільмі "Вбити Білла-2" / Фото кадр з фільму

Світову популярність Сонні Чібі принесли фільми "Вуличний боєць", "Вбити Білла", "Форсаж. Токійський дріфт", "Меч бусідо", "Легенда про вісім самураїв".