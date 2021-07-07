Помер Роберт Дауні-старший – батько "Залізної людини"

Американський актор, режисер та сценарист Роберт Дауні-старший помер на 86 році життя. Чоловік залишив світ після боротьби з хворобою Паркінсона. Сталось це 7 липня 2021 року.

Чоловік помер в середу вранці уві сні у своєму будинку в Нью-Йорку. Про смерть Роберта Дауні-старшого повідомила його дружина Розмарі Роджерс. За її словами, останні 5 років він боровся з хворою Паркінсона.

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Відомо, що Роберт Дауні-старший був батьком Роберта Дауні-молодшого – відомого також ще й як зірку фільму "Залізна людина" та Всесвіту Marvel.



Роберт Дауні-старший з сином у 2008 році / Фото Getty Images

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