Помер Олександр Шаляпін: фільмографія і що відомо про життя популярного коміка

Російський стендап-комік та актор Олександр Шаляпін помер у понеділок, 25 січня. Відомо, що причиною його смерті став суїцид.
Джерело: 24 канал
Яким був життєвий і творчий шлях відомого артиста – читайте у матеріалі Showbiz 24.
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Майбутній стендап-комік народився в Росії, у місті Люберцах. Після розлучення батьків, на початку 90-тих років, хлопчик разом із мамою поїхав у Самару. Там він вчився у середній школі, а вже у підлітковому віці потрапив на театрально-телевізійну студію "Товарищ".
Проте, сім'я гумориста мріяла побачити його у "серйознішій" професії, яка приносила б стабільний заробіток, тож Шаляпін вступає у Залізничну академію, втім, все ж не закінчує навчання. У підсумку, комік пішов наперекір рідним й став актором, здобувши вищу освіту у Самарському державному інституті культури.
Олександр Шаляпін біографія
Свій кар'єрний шлях Олександр Шаляпін починав із роботи ведучим. Він проводив весілля, корпоративи, випускні вечори, ювілеї, відповідав за відкриття торгових центрів, а також проводив різноманітні розіграші і лотереї.
Перший дебют Шаляпіна як актора стався у 2005 році, коли йому запропонували роль Дурбазола в 2-й частині "Бумера". Поступово фільмографія чоловіка поповнювалася новими картинами – "Сваха", "Глухар", "Універ. Нова общага", "Бабуся легкої поведінки", "Жінки проти чоловіків", "Мурко", "Канікули президента". Також, актор відомий за ролями в серіалах "Безсоння", "Тимчасово недоступний" та "Жуки".
Олександр Шаляпін фільмографія і стендапи
У 2010 році чоловік опановує для себе професію стендап-коміка. Спочатку він виступав у клубах, організованих "Стендап-проектом", а вже через рік голосно заявив про себе на фестивалі "Велика різниця", завоювавши приз у номінації "Альтернативна пародія". З 2012 року по 2014-й числився постійним резидентом Stand Up Show на телеканалі ТНТ. Проте, через проблеми з алкоголем Шаляпін був змушений покинути цей проєкт.
Популярний комік одружувався двічі. Перший шлюб закінчився розлученням, від якого Шаляпін дуже страждав. У колишнього подружжя залишилась донька Настя. У 2018 році артист одружився вдруге на дівчині Анастасії. Дітей у пари не було.