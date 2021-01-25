Помер Олександр Шаляпін: фільмографія і що відомо про життя популярного коміка

Російський стендап-комік та актор Олександр Шаляпін помер у понеділок, 25 січня. Відомо, що причиною його смерті став суїцид.

Джерело: 24 канал

Яким був життєвий і творчий шлях відомого артиста – читайте у матеріалі Showbiz 24.

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Біографія Олександра Шаляпіна

Майбутній стендап-комік народився в Росії, у місті Люберцах. Після розлучення батьків, на початку 90-тих років, хлопчик разом із мамою поїхав у Самару. Там він вчився у середній школі, а вже у підлітковому віці потрапив на театрально-телевізійну студію "Товарищ".

Проте, сім'я гумориста мріяла побачити його у "серйознішій" професії, яка приносила б стабільний заробіток, тож Шаляпін вступає у Залізничну академію, втім, все ж не закінчує навчання. У підсумку, комік пішов наперекір рідним й став актором, здобувши вищу освіту у Самарському державному інституті культури.



Олександр Шаляпін біографія

Кар'єра коміка та фільмографія Олександра Шаляпіна

Свій кар'єрний шлях Олександр Шаляпін починав із роботи ведучим. Він проводив весілля, корпоративи, випускні вечори, ювілеї, відповідав за відкриття торгових центрів, а також проводив різноманітні розіграші і лотереї.

Перший дебют Шаляпіна як актора стався у 2005 році, коли йому запропонували роль Дурбазола в 2-й частині "Бумера". Поступово фільмографія чоловіка поповнювалася новими картинами – "Сваха", "Глухар", "Універ. Нова общага", "Бабуся легкої поведінки", "Жінки проти чоловіків", "Мурко", "Канікули президента". Також, актор відомий за ролями в серіалах "Безсоння", "Тимчасово недоступний" та "Жуки".



Олександр Шаляпін фільмографія і стендапи

У 2010 році чоловік опановує для себе професію стендап-коміка. Спочатку він виступав у клубах, організованих "Стендап-проектом", а вже через рік голосно заявив про себе на фестивалі "Велика різниця", завоювавши приз у номінації "Альтернативна пародія". З 2012 року по 2014-й числився постійним резидентом Stand Up Show на телеканалі ТНТ. Проте, через проблеми з алкоголем Шаляпін був змушений покинути цей проєкт.

Особисте життя Олександра Шаляпіна

Популярний комік одружувався двічі. Перший шлюб закінчився розлученням, від якого Шаляпін дуже страждав. У колишнього подружжя залишилась донька Настя. У 2018 році артист одружився вдруге на дівчині Анастасії. Дітей у пари не було.