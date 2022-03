Про смерть молодого артиста у своєму інстаграмі повідомила дружина Тома – Келсі. Вона звернулася до підписників від імені всієї родини Тома.

Важливо Брюс Вілліс йде з кіно через хворобу: який діагноз у голлівудського актора

З важким серцем ми підтверджуємо, що Том пішов з життя сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Наші серця розбиті, Том був центром нашого світу, і ми не можемо уявити життя без його заразливої усмішки та енергії. Ми щиро вдячні за вашу любов та підтримку і просимо всіх об'єднатися, щоб світло Тома продовжувало сяяти для його прекрасних дітей. Дякуємо всім, хто підтримував його протягом усього шляху, він боровся до кінця. Я завжди пишатимусь тобою,

– написала овдовіла жінка.

Зазначимо, що Том та Келсі одружилися у 2018 році. У пари народилося двоє дітей – дочка Аурелія Роуз та син Бодхі. Останній хлопчик народився вже тоді, коли в Тома діагностували недугу. Тоді він заявляв, що хоч його пухлину видалити неможливо, проте він продовжуватиме інтенсивне лікування.



Том Паркер з сім'єю / Фото з інстаграму Келсі Паркер

Гурт The Wanted – це відомий британо-ірландський бойзбенд, який утворився у 2009 році. Його незмінним фронтменом був Том Паркер. Разом з ним також були четверо учасників. За свою творчість вони випустили три студійні альбоми та десятки пісень, найпопулярніші з яких – це Glad You Came, All Time Low Chasing The Sun, We Own The Night, I Found You, Walks Like Rihanna та багато інших. Музиканти з гурту теж відреагували на смерть колеги:

"Макс, Джей, Сіва, Натан і вся родина Wanted спустошені трагічною та передчасною втратою нашого колеги Тома Паркера, який сьогодні мирно помер під час обіду в оточенні своєї сім'ї та товаришів за групою. Том був чудовим чоловіком Келсі та батьком Аурелії та Бодхі. Він був нашим братом, слова не можуть висловити втрату та смуток, які ми відчуваємо. Завжди і назавжди у наших серцях".



Гурт The Wanted – Том Паркер у центрі / Фото з інстаграму колективу