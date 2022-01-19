Фатальне катання: що відомо про покійного актора Гаспара Ульєля

Зірка французького кіно Гаспар Ульєль помер 19 січня 2022 року, через нещасний випадок на одному із гірськолижних курортів Франції. На момент смерті акторові було 37 років. Ульєль був перспективним й талановитим артистом. Чоловік отримав чимало нагород у сфері кінематографу, а також був нагородженим французьким орденом Мистецтв та літератури.

Гаспар Ульєль відпочивав в одному з гірськолижних курортів, що на півдні Франції. Катаючись на лижах, актор наштовхнувся на іншого лижника. Через зіткнення Ульєль впав і втратив свідомість. Чоловіка одразу госпіталізували до лікарні, де він пробув у дуже важкому стані. Лікарі боролись за життя зірки, проте його травми були не сумісні з життям.

До слова Від травми на гірськолижному курорті помер французький актор Гаспар Ульєль

Помер Гаспар Ульєль: біографія актора

Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 року в паризькому передмісті Булонь-Біянкур. Обоє його батьків були стилістами. Ще змалечку хлопчик захоплювався кінематографом і хотів пов'язати з ним своє життя. Після закінчення ліцею Гаспар вирішив виконати дитячу мрію і вступив до університету Сен-Дені, де вивчав кіно.



Помер Гаспар Ульєль / Фото Getty Images

Молодого актора помітили на телебаченні й почали запрошувати на зйомки. Там він познайомився з багатьма зірками і вітчизняного, і голлівудського шоубізнесу, як-от Маріон Котіяр, Джоді Фостер, Елайджа Вуд, Наталі Портман та Одрі Тоту.



Трагічно помер актор Гаспар Ульєль / Фото Getty Images

Кінодебют Ульєля відбувся у 1999 році, коли він зіграв у короткометражному фільмі "Прізвисько". Потім чоловіка запросили грати у комедії Мішеля Блана "Цілуй, кого хочеш". За роль у цій стрічці Гаспара Ульєля номінували на престижну французьку кінопремію Сезар.



Гаспар Ульєль / Фото Glam Magazine

Окрім акторської кар'єри, актор займався ще й моделінгом. Разом із відомою манекенницею Кейт Мосс він був обличчям бренду Longchamp. Чоловік також знімався для Chanel і Dior.

У липні 2021 року Гаспар Ульєль приєднався до акторського складу майбутнього серіалу про супергероїв "Місячний лицар", що належить кіновсесвіту Marvel. Там він зіграв роль Антона Могарта.



Актор Гаспар Ульєль помер через нещасний випадок / Фото Getty Image

Актор користувався популярністю й серед жінок. Ульєль мав стосунки зі зведеною сестрою Венсана Касселя – Сесіль Кассель, а також зустрічався з Шарлоттою Казирагі, принцесою Монако. У 2013 році Гаспар закрутив роман із французькою співачкою Гаеллі П'єтрі, а вже у 2016 році у пари народився син.

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Фільмографія Гаспара Ульєля

У творчому доробку Гаспара Ульєля є чимало цікавих і відомих стрічок, які запали у серце не одному глядачеві. Серед них: