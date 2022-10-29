Легендарний музикант помер у власному будинку в штаті Міссісіпі. Відомо, що вже тривалий час у Льюїса були проблеми зі здоров'ям.

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Джеррі Лі Льюїс був одним із засновників рок-н-ролу. Він казав: "Я створив рок-н-рол ще до того, як люди тільки подумали про нього".

Скорботну звістку про смерть співака повідомив його публіцист Зак Фарнум. Причину смерті Джеррі наразі не повідомляють.

У музиканта були проблеми зі здоров'ям

Відомо, що у 2019 році артист переніс серйозний інсульт. Через хворобу він навіть не міг грати на піаніно. Але вже через рік записав альбом госпел-пісень у Нешвіллі. Під час запису помітив, що права рука почала рухатися. Та, на жаль, Льюїс не встиг презентувати цей альбом за життя. Поки що невідомо, чи опублікують його.

Джеррі Лі Льюїс – Whole Lotta Shakin' Goin' On: дивіться відео онлайн