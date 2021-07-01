Декілька років тому в чоловіка діагностували хворобу Паркінсона. Він до останніх днів намагався зберегти незалежність.

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Помер дядько Меган Маркл

Джерело розповіло виданню The Sun, що Майк був приємною та милою людиною з м'яким голосом. Він завжди радів, коли запитували про Меган. Також чоловік обожнював розповідати про свою покійну дружину, яку безмежно кохав.

Майк дуже пишався своєю племінницею та мріяв познайомитися з її чоловіком принцом Гаррі: "Він з радістю розповідав про Меган, проте часто додав, що не завжди схвалює її вчинки".

Чоловік навіть жартував: "Вважаю, не кожного дня в родині буває принц!".

Стосунки Меган Маркл з дядьком

Коли Меган Маркл було 20 років, дядько допоміг їй влаштуватися на стажування молодшим пресаташе в американському посольстві в Аргентині – співробітником, що відає питаннями преси та інформації. Тоді Меган планувала будувати кар'єру у сфері міжнародних відносин.

Та згодом Майк віддалився від племінниці. Це сталося в останні роки перед її весіллям з принцом Гаррі. У той час, Меган припинила спілкуватися з батьком, який є рідним братом Майка Маркла.

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Дядько Меган не схвалював її ставлення до батька. Також чоловік був засмучений через те, що племінниця не запросила його на королівське весілля.

Вже тоді він був недостатньо здоровий, щоб подорожувати. Але для Майка було б приємно знати, що племінниця, якій він дуже допомагав в юності, любила та цінувала його,

– поділилося джерело.

Зазначимо, серед рідних Меган Маркл на її весіллі була присутня лише мати Дорія Регланд. Батько Томас не зустрічається та не спілкується з донькою. Також він жодного разу не бачив внуків.