Про смерть Дмитра Врубеля пишуть росЗМІ, посилаючись на його друзів і колег. Він помер у 62 роки, відсвяткувавши день народження в лікарняному ліжку.

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"62", – коротко підписав Дмитро Врубель фото в кисневій масці. Ця публікація за 14 липня стала його останньою.

Причина смерті Дмитра Врубеля

Наприкінці червня Дмитро Врубель підхопив коронавірус і загримів до лікарні. З хворобою не справлялося серце, тож у липні художника ввели у штучну кому та встановили шлуночковий апарат допоміжного кровообігу. Чотири тижні його стан був критичний, тож дружина Вікторія Тімофєєва просила молитися за Дмитра.

"Прошу ваших молитов та побажань якнайшвидшого одужання Дімочці! Сьогодні і щодня, доки сам нам не напише, що досить", – писала вона у фейсбуці.

У неділю, 14 серпня, Дмитро Врубель помер у Берліні.

Біографія Дмитра Врубеля

Дмитро Врубель народився в Москві.

Свою першу роботу він створив у 15 років – це картина "Суд Пілата".

Врубель закінчив художньо-графічний факультет педагогічного інституту в Москві, а живопису навчався в Михайла Епштейна, Андрія Панченка та Володимира Овчиннікова.

1990 року художника прославило графіті "Братерський поцілунок" на останках Берлінської стіни – це мурал з зображенням палкого поцілунку генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва та керівника НДР Еріха Гонекера. Під ним напис: "Господи, допоможи мені вижити серед цього смертного кохання".

Дмитро Врубель був одружений з одеситкою Вікторією Тімофєєвою.

Увага! Автор "Братерського поцілунку" Дмитро Врубель публічно засуджував так звану "спецоперацію" владіміра путіна в Україні.