Помер Дін Стоквелл – зірка "Дюни" і "Квантового стрибка"

Американський актор Дін Стоквелл помер у неділю, 7 листопада. На час смерті йому було 85 років. Рідні актора уже розповіли про причини його смерті.

Про втрату повідомив представник сім'ї Джей Шварц. Прихильникам кінематографу актор запам'ятався ролями у понад ста фільмах.

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Актор пішов з життя природною смертю у власному будинку: "Дін провів усе життя між славою й анонімністю. Був бунтарем, надзвичайно талановитим і завжди був ковтком свіжого повітря".

Що відомо про Діна Стоквелла

Його кінокар'єра розпочалася ще в 7-річному віці. Навіть у такому юному віці Дін грав ролі першого плану. За талант його неодноразово номінували на премії "Золотий глобус" та "Еммі". А в 1992 році на алеї слави в Голлівуді йому присвоїли іменну зірку.

Найбільшу популярність акторові приніс серіал "Квантовий стрибок", за який його чотири рази номінували на "Еммі". Також Діна можна побачити у таких популярних стрічках:

"Париж":

"Довгі дні подорожі в ніч";

"Насильство";

"Дюна";

"Синій оксамит";

"Техас".

У 1998 році Стоквелла номінували на Оскар за роль у фільмі "Одружена з мафією".