Помер Дін Стоквелл – зірка "Дюни" і "Квантового стрибка"

10 листопада 2021 , 10:35
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Джерело:

The Associated Press

Американський актор Дін Стоквелл помер у неділю, 7 листопада. На час смерті йому було 85 років. Рідні актора уже розповіли про причини його смерті.

Про втрату повідомив представник сім'ї Джей Шварц. Прихильникам кінематографу актор запам'ятався ролями у понад ста фільмах. 

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Актор пішов з життя природною смертю у власному будинку: "Дін провів усе життя між славою й анонімністю. Був бунтарем, надзвичайно талановитим і завжди був ковтком свіжого повітря".

Що відомо про Діна Стоквелла

Його кінокар'єра розпочалася ще в 7-річному віці. Навіть у такому юному віці Дін грав ролі першого плану. За талант його неодноразово номінували на премії "Золотий глобус" та "Еммі". А в 1992 році на алеї слави в Голлівуді йому присвоїли іменну зірку. 

Найбільшу популярність акторові приніс серіал "Квантовий стрибок", за який його чотири рази номінували на "Еммі". Також Діна можна побачити у таких популярних стрічках:

  • "Париж":
  • "Довгі дні подорожі в ніч";
  • "Насильство";
  • "Дюна";
  • "Синій оксамит";
  • "Техас". 

У 1998 році Стоквелла номінували на Оскар за роль у фільмі "Одружена з мафією". 

Автор: Христина Кобак