У співачки Адель помер батько

Британська артистка Адель 10 травня втратила свого батька Марка Еванса. Чоловік останніми роками боровся з раком кишечника. Йому було 57 років.

Про страшну хворобу Марк Еванс дізнався у 2013 році. Тоді він працював водієм доставки і вкрай мало заробляв попри популярність своєї зіркової доньки.

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Чому Адель не спілкувалась з батьком

Що цікаво, Адель вже давно не спілкувалась зі своїм батьком, але новина про його смерть її засмутила. Чоловік пішов із сім'ї, коли Адель було всього лиш два роки. Дівчина часто приїздила до батька на канікули, але стосунки вдавалось залагодити вкрай важко.



Юна Адель з батьком Марком Евансом / Фото з соцмереж

У 2011 році Марк Еванс зізнався, що бореться з алкоголізмом. Він жалівся, що почуває себе покинутим, а у 2013 році мріяв про те, аби побачити свого онука – сина Адель та Саймона Конекі. Він визнавав, що був поганим батьком для своєї доньки, а алкоголь зруйнував його шлюб з матір'ю Адель – Пенні Адкінс.

Тоді чоловік також казав, що йому "дуже соромно" через те, ким він "став". Інсайдер видання OK! Magazine поділився, що: "Він (Марк Еванс, – Showbiz 24) завжди сподівався, що у нього все вийде з Адель, але до самого кінця це було нестерпно. Він зробив кілька спроб виправити ситуацію, але, очевидно, це все тривало надто довго".