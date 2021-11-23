Помер Аллін Власенко – диригент Національної опери України

Помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко. Він пішов із життя у 83-річному віці. Причина смерті наразі невідома.

Про непоправну втрату для культурного світу представники Національної опери України повідомили на офіційній сторінці інстаграмі.

Читайте також Від коронавірусу помер Георгій Морозюк – відомий на Рівненщині актор

"Пішов у засвіти один з найкращих диригентів сучасності – Аллін Григорович Власенко. Три роки тому маестро відзначив 60-річний ювілей творчої діяльності. Вічна пам'ять!", – зазначено в дописі.



Аллін Власенко / Фото з інстаграму Національної опери

Причину смерті диригента наразі не розголошують. Відомо, що влітку 2021 року він втратив свідомість прямо під час концерту. З залу опери Власенка госпіталізували.

Що відомо про Алліна Власенка

З 1966 по 1971 рік Власенко був працівником державного симфонічного оркестру України.

З 1965 року працював у Національній музичній академії України імені Чайковського.

У 1971 році став диригентом Національної опери України імені Тараса Шевченка.

Чотири роки був головним диригентом симфонічного оркестру Харківської філармонії.

Найвідоміші роботи, до яких долучився Власенко: "Баядерка", "Лускунчик", "Ніч перед Різдвом", "Кармен-сюїта", "Лебедине озеро", "Спляча красуня", "Ромео і Джульєтта", "Лісова пісня", "Майстер і Маргарита".

Загалом у його репертуарі є понад 50 вистав опери та балету.

Твір композитора Каміля Сен-Санса – диригент Аллін Власенко: дивіться відео онлайн