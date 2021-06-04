Помер актор та Народний артист України Микола Завгородній

Одеський актор Микола Завгородній помер 3 червня. Артисту було 68 років. Микола Завгородній був улюбленцем глядачів і виступав в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного у якості соліста-вокаліста.

Новину про відхід у вічність Миколи Завгороднього повідомили на сайті Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного. Колеги актора сповістили, що причиною смерті Завгороднього стали наслідки коронавірусу, які дуже підірвали його здоров'я.

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"Більше 2 місяців він мужньо боровся з хворобою, наслідками ковіду. Ми так всі сподівалися на його одужання, ми разом так цього бажали. Повірити і прийняти це неможливо. Микола Завгородній був з нами більш ніж 40 років. Такий колоритний, талановитий актор, який володів почуттям гумору, вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років Микола Завгородній захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету", – написали представники театру.



Помер Микола Завгородній

Також керівництво повідомило, що прощання з актором відбудеться 5 червня об 11:00 біля головного входу в театр.

Що відомо про Миколу Завгороднього

Микола Завгородній народився 12 лютого 1953 року у селищі Велике Краснодарського краю. У 1980 році майбутній артист закінчив Державний інститут театрального мистецтва у Москві. Вже у цьому ж році сам Михайло Водяний запрошує Завгороднього стати солістом-вокалістом Одеського театру музичної комедії на що він погоджується.

Микола Завгородній провів понад сорок років на сцені цього театру, де зіграв у таких відомих мюзиклах як "Гра! Йде гра!" ("Весілля Кречинського"), "Цілуй мене, Кет!", "Перше кохання Дон Жуана", "Летюча миша".