Скорботну звістку про відхід у вічність Олексія Рубинського сповіщає "Суспільне" посилаючись на колегу актора Михайла Озерова. Відомо, що артист довгий час хворів і став втрачати слух. Однак, недуга не була перепоною справі життя Рубинського – театру.

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"Він працював до останнього дня, не випадав з обойми. Постійно жив театром. Були тактильні або візуальні репліки, щоб він знав, коли вступати у свої ролі. Підходимо, або руку на плече кладемо, або під лікоть беремо. Так він розумів, що це його партія і потрібно працювати", — поділився "Суспільному" Михайло Озеров.



Помер актор лялькового театру Олексій Рубинський

Що відомо про Олексія Рубинського

Олексій Рубинський народився 27 грудня 1952 у тодішньому Дніпропетровську. Здобув освіту у театральному відділенні кафедри театру ляльок Харківського інституту мистецтв.Окрім професії актора харківського лялькового театру, Рубинський був режисером, драматургом й художником графіком.

За вклад у театральне мистецтво чоловіка нагородили званням Народного артиста України. Також Олексій Рубинський нагороджений театральними преміями імені Марка Кропивницького та Івана Мар'яненка. У 2009 році через захворювання, яке вразило імунну систему, актор різко почав втрачати слух, а через 4 роки чоловік втратив його повністю. Однак, це не відняло його бажання працювати у театрі.