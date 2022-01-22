Помер актор Арніс Ліцитіс, який грав у "Ранетках" і "В'язні замку Іф"
22 січня 2022 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Зігізмундса Залманіса
Латвійський актор Арніс Ліцитіс помер у віці 76 років. Причина його смерті невідома.
Про смерть Арніса Ліцитіса оголосив його друг – спортивний фотограф Зігізмундс Залманіс. Він не оприлюднив жодних деталей, а лише висловив співчуття з приводу втрати.
Читайте також Єдиний син акторки Реджини Кінг наклав на себе руки у 26 років
"Нас покинув чудовий актор, мила та приємна людина, і нарешті мій друг Арніс Ліцитіс. Важко щось говорити. Він зараз на іншій сцені, зустрінеться з іншими акторами кіно й буде грати інші ролі", – щемливо написав товариш зірки.
Він опублікував серію його архівних фото, зроблених у невимушеній атмосфері – у кафе, на риболовлі, за читанням газети і на дачі.
Арніс Ліцитіс / Фото з фейсбуку друга актора
Що відомо про Арніса Ліцитіса
- Зірка радянського кіно народився в Ризі 8 січня 1946 року.
- У своєму першому повнометражному фільмі "Двадцять років по тому" Арніс Ліцитіс знявся у 19 років.
- Він зіграв сотні ролей і став відомим не лише в Латвії, а й в Росії, Україні, Молдові, Білорусі та інших країнах СНД. Секрет у тому, що Арніс Ліцитіс чи не єдиний латвійський актор, який досконало володів російською мовою і не потребував переозвучення.
Фільмографія Арніса Ліцитіса
- "В'язень замку Іф";
- "Довга дорога в дюнах";
- "Фаворит";
- "Малинове вино";
- "Одиночне плавання";
- "Наказано взяти живим";
- "Ранетки" (Віктор Львович Шинський – вчитель географії).