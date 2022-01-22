Помер актор Арніс Ліцитіс, який грав у "Ранетках" і "В'язні замку Іф"

22 січня 2022 , 14:09
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Джерело:

фейсбук Зігізмундса Залманіса

Латвійський актор Арніс Ліцитіс помер у віці 76 років. Причина його смерті невідома.

Про смерть Арніса Ліцитіса оголосив його друг – спортивний фотограф Зігізмундс Залманіс. Він не оприлюднив жодних деталей, а лише висловив співчуття з приводу втрати. 

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"Нас покинув чудовий актор, мила та приємна людина, і нарешті мій друг Арніс Ліцитіс. Важко щось говорити. Він зараз на іншій сцені, зустрінеться з іншими акторами кіно й буде грати інші ролі", – щемливо написав товариш зірки. 

Він опублікував серію його архівних фото, зроблених у невимушеній атмосфері – у кафе, на риболовлі, за читанням газети і на дачі. 

Арніс Ліцитіс / Фото з фейсбуку друга актора 

Що відомо про Арніса Ліцитіса

  • Зірка радянського кіно народився в Ризі 8 січня 1946 року. 
  • У своєму першому повнометражному фільмі "Двадцять років по тому" Арніс Ліцитіс знявся у 19 років. 
  • Він зіграв сотні ролей і став відомим не лише в Латвії, а й в Росії, Україні, Молдові, Білорусі та інших країнах СНД. Секрет у тому, що Арніс Ліцитіс чи не єдиний латвійський актор, який досконало володів російською мовою і не потребував переозвучення. 

Фільмографія Арніса Ліцитіса

  • "В'язень замку Іф";
  • "Довга дорога в дюнах";
  • "Фаворит";
  • "Малинове вино";
  • "Одиночне плавання";
  • "Наказано взяти живим";
  • "Ранетки" (Віктор Львович Шинський – вчитель географії).
Автор: Марина Джура