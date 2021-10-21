Поліція відкрила провадження через бійку Міхалка з фанатом: зірку можуть засудити до 5 років

Лідер гурту "Ляпис 98" Сергій Міхалок вдарив фаната на концерті у Полтаві. Через це поліція відкрила кримінальне провадження. Музиканту загрожує штраф або обмеження волі.

Відкрили провадження через інцидент

Поліція Полтави почала вивчати обставини щодо сварки між Сергієм Міхалком та глядачем концерту. Після конфлікту між чоловіками очевидці повідомили поліції про інцидент.

Важливо Сергій Міхалок вдарив фаната на концерті гурту "Ляпис 98" у Полтаві

Поліція прибула на концерт, що відбувався 20 жовтня, у середу. Вони знайшли чоловіка, який постраждав від удару артиста. Однак він "категорично відмовився" писати заяву.

Все ж, поліціянти розпочали розслідування справи за статтею "Хуліганство". Вони опрацювали відео бійки, оприлюднене в мережі, та інформацію від очевидців.

Сергію Міхалку можуть виписати штраф, а також артисту загрожує обмеження волі до 5 років. Однак це станеться лише тоді, коли його вина буде встановлена.

Якщо буде встановлена вина учасника інциденту, музиканта, то йому загрожує штраф від 8500 гривень або обмеження свободи до п'яти років,

– повідомив речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв одному з видань.

Що відомо про конфлікт на концерті