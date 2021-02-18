Поліція хоче допитати ймовірну жертву Мериліна Менсона

Після заяв кількох жінок про насильство з боку Мериліна Менсона, поліція зацікавилась артистом. Органи хочуть допитати одну з ймовірних жертв музиканта.

Американським рок-музикантом Мериліном Менсоном зацікавилась поліція. Слідчі органи планують опитати ймовірну його жертву.

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Поліція хоче опитати жертву артиста

Після численних заяв про жорстоке поводження та насильство Мериліна Менсона, поліція всерйоз вирішила поцікавитися цією справою. Зокрема, слідчі органи Лос-Анджелеса планують допитати одну з ймовірних жертв артиста.

Після допиту поліцейські з'ясують, чи справді Мерилін Менсон є винуватцем усіх злочинів, в яких його звинувачують жінки. Згодом органи визначать, чи будуть надалі розслідувати справу.

Варто зазначити, що одного разу поліція прибувала до будинку музиканта в Голлівуді. Тоді до них зателефонував анонім. Мерилін Менсон був вдома, але відмовився розмовляти. У поведінці артиста не запідозрили нічого дивного.

Скандал навколо Мериліна Менсона: що відомо

Найпершою про жахливу поведінку артиста висловилась Еван Рейчел Вуд. Вона розповіла, що чоловік її шантажував, знущався та "промив мізки".

Співачка Фібі Бріджерс заявила, що в маєтку Менсона є "кімната для зґвалтувань".

Акторка з "Гри престолів" підтвердила схильність музиканта до жорстокості. Вона зізналась, що Мерилін зв'язував її, бігав за нею з сокирою та постійно контролював через асистентів.