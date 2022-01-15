Поки весь шоу-біз відпочиває: Оля Полякова полетіла в Іспанію записувати хіт

Після новорічного сезону Оля Полякова зникла зі сцени і соцмереж. Відновивши сили вона полетіла в Іспанію. Однак не на відпочинок, а на запис першої англомовної пісні.

У січні всі українські зірки першого ешелону рвонули на відпочинок за кордон. Тих, хто занурились у роботу з перших днів січня, дуже мало. На диво, серед них діва ночі Оля Полякова, яка обожнює взимку літати на Мальдіви та інші райські курорти.

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Цього разу вона опинилась в Іспанії не з чоловіком і дітьми, а з продюсером Михайлом Ясинським. Усе тому, що поїздка робоча.

Вони прилетіли в місто Малага, що розкинулось на узбережжі моря. Саме там зимує шведський сонграйтер Андерс Хансон, який написав Олі Поляковій її першу англомовну пісню. Трек вона записує на студії композитора.

Хіту бути! Думаю, що вийде дуже круто! Чудова мелодія, текст, характер, все як нам потрібно! Все про Олю,

– ділиться Михайло Ясинський.

Оля Полякова з продюсером і композитором / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського

Ба більше, продюсер навіть опублікував відео з фрагментом запису пісні. Щоправда, він лише розсмішив мережу, адже в ньому Оля Полякова іронізує над своєю вимовою.

"Каже мені Андерс: "Що ти мені гакаєш". Кажу: "Я не гакаю", каже: "Ти гакаєш. Дивись, я ввімкну тобі", – пожартувала співачка на камеру.

Повний текст публікації Михайла Ясинського:

Хіту бути!

Як я вже писав, ми робимо англомовну пісню зі шведським автором та продюсером Андерсом Хансоном. У них, у шведських авторів, на відміну від українських, є роялті, а отже можливість проводити зиму там, де захочуть. У Андерса це тепла та ласкава Малага. Тут гарно. Як у Бердянську. Ну, майже.

Тут у нього студія, і тут ми працюємо в ці дні. Думаю, що вийде дуже круто! Чудова мелодія, текст, характер, все як нам потрібно! Все про Олю!