"Поки світ божеволіє – кохай": у День єднання Тарабарова зворушила піснею "Заспокой мене"

У тривожний для України час важливо не розсіювати паніку й підтримувати тих, кого любиш. Про це Світлана Тарабарова заспівала у новій пісні "Заспокой мене". Реліз синглу відбувся 16 лютого, у День єднання.

31-річна Світлана Тарабарова перша з українських артистів заспівала про те, що зараз болить усій країні. Вона закликала зберігати спокій, зігріватися обіймами, кохати та вірити, "що в нас все попереду, у нас ще є час".

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"Є речі, які робиш не заради чогось, а тому що не можеш інакше. Пісня "Заспокой мене" – саме той випадок. Послухайте й обійміть рідних. Я з вами. Все буде добре", – анонсувала артистка в інстаграмі.

Символічно, що на обкладинці пісні "Заспокой мене" з'явився її 3-річний син Іван з небесно-блакитними очима. Це фото зворушило мережу так само як і сингл.

Я як жінка, як мама відчуваю, що зараз усім нам потрібен саме цей меседж. Коли навколо всі хвилюються, всі нервуються, ти розумієш, як важливо бути поруч з тими, кого любиш,

– заявила Світлана Тарабарова на радіо.

Світлана Тарабарова – Заспокой мене: слухайте пісню онлайн

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Реакція мережі на пісню "Заспокой мене"

У коментарях в інстаграмі та ютубі фани Світлани Тарабарової дякують їй за пісню і такий потрібний зараз меседж:

"Як завжди, у саме серце";

"Яка потрібна пісня для всіх нас. Дякую за слова, за пісню, за віру, надію, за підтримку! Вона потрібна всім нам";

"Пісня неймовірна, мурашки";

"Пісня просто у самісіньке серце";

"Дякую за пісню, за текст і за світло вашої творчості";

"Дуже зворушливо".

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