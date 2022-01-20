Поки не можна було з'являтися разом: як фіналіст "Холостячки" проводив час з новою коханою
Джерело:інстаграм Дмитра Шевченка
Фіналіст шоу "Холостячка" Дмитро Шевченко почав стосунки з новою дівчиною тоді, коли на екранах ще йшли епізоди проєкту. Парі не можна було виходити у світ, тому вони проводили час вдома.
Учасник романтичного шоу "Холостячка" Дмитро Шевченко після програшу у фіналі доволі швидко знайшов нове кохання – співачку та модель Катерину Шеффер. З нею він почав зустрічатися ще до завершення проєкту на екранах.
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Як проводив час Дмитро з коханою
Через суворі правила шоу Дмитро Шевченко не міг з'являтися на публіці з новою коханою, тому багато часу вони проводили вдома. За той період у них виникла традиція – готувати разом. Ще на проєкті "Холостячка" чоловік демонстрував кулінарні здібності.
Ми часто готуємо разом. Ця традиція з'явилася ще в той період, коли не можна було з'являтися разом під час проєкту. Готуємо, бешкетуємо як діти, обожнюю такі вечори,
– розповів Дмитро.
Дмитро проводить вечір з коханою / Фото з інстаграм-сторіз
В інстаграм-сторіз він показав, як готував з коханою сирники та вафельний торт зі згущеним молоком.
Дмитро проводить вечір з коханою / Фото з інстаграм-сторіз
Як розвивалися стосунки Дмитра Шевченка та Катерини Шеффер
- Історія кохання пари почалась в інтернеті. Чоловік першим написав Катерині та запросив її на побачення. Їхня зустріч пройшла легко та невимушено.
- Закохані проводять багато часу разом. Катерина вже познайомила Дмитра зі своїм сином – вони знайшли спільну мову.
- Оскільки пара познайомилась до завершення шоу, останні та найспекотніші випуски "Холостячки" вони дивилися разом. Шеффер не була у захваті від поцілунків Дмитра зі Златою, тому чоловік всіляко відволікав її увагу.