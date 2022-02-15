Поки Еллерт кусає лікті: Ксенія Мішина показала хлопця, в якого була закохана в школі

У День Валентина зірки масово зізнавались у любові, а Ксенія Мішина натомість показала своє перше кохання. Акторка відшукала шкільні фото й зізналась, що їй подобався хлопець Андрій, але валентинки від нього вона так і не дочекалася.

Як зізналась Ксенія Мішина, у школі вона не вважала себе красивою. За нею ніколи не бігали хлопці, а ті, у кого вона була закохана, – ігнорували її. З нагоди Дня Валентина актриса показала юнака, якого вперше полюбила, але він так і не відповів їй взаємністю.

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А думки все про любов. Згадала, як почувалась у школі на 14 лютого. Моє перше кохання Андрій,

– поділилась Ксенія Мішина.

На архівному фото майбутня зірка стоїть зліва. На ній яскраво-червоні штани кльош, смугаста майка на тонких бретелях і шльопанці в тон до штанів. Той самий Андрій теж зліва – у білій футболці, світлих шортах і кросівках.

"У школі ніколи й ніхто не вважав мене красивою. Навіть я сама. Кожен День святого Валентина з тремтячим серцем чекала на валентинку саме від тих хлопців, в яких була закохана. Ні разу я не отримувала валентинок від того, хто займав моє серце", – зізналась Мішина.

Ксенія Мішина у шкільні роки / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Зірка також показала, як виглядала на віньєтці в 11 класі. На фото вона широко усміхається, підкресливши свої пухкі щічки. Однак на ньому Ксенія Мішина собі не подобалась. "Ненавиділа цього фотографа", – пожартувала акторка.

Ксенія Мішина у школі / Фото з інстаграм-сторіс акторки

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Повний текст публікації Ксенії Мішиної:

У школі ніколи й ніхто не вважав мене красивою. Навіть я сама! Але як і всі дівчата, я регулярно закохувалась у хлопців і кожен День святого Валентина з тремтячим серцем чекала на валентинку саме від тих хлопців, в яких була закохана. Але, починаючи з молодшої школи, моїм бажанням не судилося здійснитися. Ні разу я не отримувала валентинок від того, хто займав моє серце. Але знаєте що? Я не впадала у відчай і щороку чекала.

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Зараз все, звичайно, складніше, але як і раніше День святого Валентина – одне з найулюбленіших свят у році. Для мене це свято не просто про закоханих, це маніфест кохання! А коли серце наповнене любов'ю, людині взагалі не страшно нічого! Серце в коханні нескінченно і беззастережно щасливе, навіть якщо зовнішні обставини не ідеальні. Серце у коханні завжди наповнює світлом усе довкола! А найкрутіший парадокс у тому, щоб наповнити серце любов'ю, вам треба її не отримати від когось, а віддати!

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Тому негайно озирніться навколо і подивіться, поруч, напевно, є ті, кому ви захочете віддати трохи кохання, щоб наповнити своє серце!