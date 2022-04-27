Показали приховану красу України, – Kalush Orchestra презентували візитку на Євробачення-2022

Гурт Kalush Orchestra вже через декілька тижнів представить Україну на Євробаченні-2022 у Турині. Музиканти сфотографувалися на вулицях стародавнього Львова, на тлі захованих пам'яток культури.

Вже зовсім скоро Kalush Orchestra заспівають для всієї Європи. Напередодні важливого конкурсу вони влаштували фотосесію у Львові.

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Kalush Orchestra сфотографувалися у Львові

Ця зйомка стала відповіддю на запит цьогорічного організатора Євробачення – зробити фотосесію у найкрасивіших місцях рідного краю.

Музиканти Kalush Orchestra сфотографувалися на тлі скульптур Латинського катедрального собору, які у час війни загорнули в тканину та обклали мішками з піском. Волонтери та міська влада зробили це, щоб зберегти пам'ятки скульптури та архітектури від можливих ракетних ударів росіян.

Цим фото ми хотіли показати, що, хоч зараз вона прихована, – наша країна красива, мультикультурна та різноманітна. Те, як наші люди відстоюють свою свободу, вражає сьогодні весь світ. В той самий час кожне місто дбає про свої пам'ятки, з великою турботою. У цьому ми теж бачимо красу,

– поділився соліст колективу.



Kalush Orchestra сфотографувалися у Львові / Фото Суспільного

Нагадаємо, Kalush Orchestra виступить з піснею Stefania у першому півфіналі Євробачення-2022 – 10 травня. Музиканти представлять Україну під номером 6.