Похорон Єлизавети II: як все пройде, коли її повезуть з Единбурга
12 вересня 2022 , 16:00Читать новость на русском
Джерело:Sky News
13 вересня труну з тілом Єлизавети II повезуть з Единбурга до Лондона. Там вона буде до дня похорону. Як відбуватиметься процесія після прибуття труни королеви додому – дізнавайтеся далі.
Єлизавету II поховають 19 вересня у каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку. Однак до цього моменту буде ще декілька етапів похоронної процесії, які відбуватимуться в Лондоні.
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Що буде, коли тіло Єлизавети II привезуть до Лондона
- Труну з тілом королеви мають привезти до Лондона 13 вересня о 20:00. Біля Букінгемського палацу її зустрінуть король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
Труну з тілом королеви привезуть до Лондона / Фото Sky News
- 14 вересня розпочнуться етапи похоронної процесії в Лондоні. Спершу з Її Величністю прощатимуться у Вестмінстер-холі. Перед цим Лондоном пройде церемоніальна хода.
- О 15:00 труна прибуде до Вестмінстерського абатства, де архієпископ Кентерберійський проведе коротку службу.
- Після цього у Вестмінстерському абатстві розпочнеться прощання з Єлизаветою II, яке триватиме 4 дні – до неділі, 18 вересня.
- Очікується, що попрощатися з Її Величністю прийдуть сотні тисяч людей. Вони стоятимуть в чергах на вулицях, щоб на власні очі побачити труну з тілом королеви. У зв'язку з цим у Лондоні посилять заходи безпеки.
- Похорон Її Величності відбудеться 19 вересня. Для всієї країни це буде "День національної жалоби". Опівдні по всій країні пройде двохвилинне мовчання.
- Урочиста служба відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Поховають королеву Єлизавету II поруч з чоловіком – принцом Філіпом.