Ольга Сумська розплакалася біля праху Руслани Писанки: "Хочу подякувати за справжність"

21 серпня в Києві попрощалися з телеведучою та акторкою Русланою Писанкою. Ольга Сумська не змогла стримати сліз над прахом колеги та подруги.

Церемонія прощання з легендарною Русланою Писанкою, яка померла від раку, відбулася в Спасо-Преображенському соборі. Там, щоб провести Руслану в останню путь, зібралися її рідні та друзі.

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Ольга Сумська розплакалася на похороні Руслани Писанки

Акторка Ольга Сумська прийшла на церемонію прощання разом з чоловіком Віталієм Борисюком. Підійшовши до праху Писанки, зірка не змогла стримати сліз. Згодом в коментарі ЗМІ Ольга подякувала колезі за справжність.

Я хочу подякувати за все те світле, добре, творче, яке було разом з Русланою Писанкою, тому що вона подарувала Україні стільки справжньої української енергії, вона була символом українки для всіх нас. Хочу подякувати за її справжність,

– сказала Сумська.

Ольга Сумська на похороні Писанки / Фото ТСН

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Також Ольга Сумська повідомила, що наразі прах Писанки стоятиме у Спасо-Преображенському соборі. Там Руслана дуже любила молитися, там її духівник, разом з яким молилася: "Кожен з прихильників може прийти помолитися і віддати данину поваги й шани нашій легендарній, улюблениці мільйонів Руслані Писанці".