По той бік об'єктива: рідкісні фото королеви Єлизавети II з фотоапаратом в руках

Королева Єлизавета II набагато частіше стає об'єктом знімку, аніж фотографом. Та з нагоди Всесвітнього дня фотографії Букінгемський палац показав рідкісні фото Її Величності з камерою в руках.

Королева Великої Британії Єлизавета II – одна з тих людей, яких фотографували та досі фотографують найбільше у світі. Фото з нею розлітаються мережею та набирають безліч вподобань та коментарів. Однак деколи Її Величність постає по той бік об'єктива.

Цікаво Принцеса Беатріс розсекретила дату пологів та зізналась, яку хворобу може успадкувати малюк

Рідкісні фото Єлизавети II

19 серпня у світі відзначали Всесвітній день фотографії. З цієї нагоди на офіційній сторінці королівської родини опублікували яскраві кадри, на яких Єлизавета II фотографує. Ці світлини зроблені не навмисно, а тому є немов живими та дуже щирими.

Щоб відзначити Всесвітній день фотографії, демонструємо кілька моментів, коли королева була зображена поза об’єктивом,

– написали під знімками.



Єлизавета II з фотоапаратом / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Єлизавета II з фотоапаратом / Фото з інстаграму королівської сім'ї

На одному з кадрів Єлизавета II вчить фотографувати своїх дітей – маленьких принца Чарльза та принцесу Анну.



Єлизавета II, принц Чарльз і принцеса Анна з фотоапаратом / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Реакція мережі

Шанувальники були у захваті від рідкісних фото королеви Єлизавети. Також всі захоплюються маленькими принцом Чарльзом та принцесою Анною.